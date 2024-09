Kazakistan-Norvegia | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 5 settembre 2024) Gara valida per la prima giornata del gruppo 3 di Lega B di Nations League che comprende anche Slovenia e Austria. La Cenerentola del girone affronta una delle favorite alla promozione in Lega A.si giocherà venerdì 6 settembre 2024 alle ore 16.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I kazaki, pur non avendo grosse chance di qualificazione, sperano di ripetere quanto fatto lo scorso marzo quando hanno sfiorato l’accesso ad Euro 2024 perdendo lo spareggio contro la Grecia. Ma gli ultimi risultati non lasciano troppe speranze I norvegesi vogliono invece tornare ai livelli che gli competono. Dopo anni di delusioni, la Nazionale guidata dal ct Solbaken punta ad imporsi in Nations League, e poi nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026.