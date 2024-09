Juventus Mbangula | La mia vita è cambiata ma sto solo facendo il mio lavoro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Samuel, grande protagonista di questo inizio di stagione con la, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport: “Sono sorpreso da quello che sta succedendo, il faccioil mio. Non mi sento il fenomeno del momento, qui ci sono tanti buoni giocatori. La pressione? La sento sempre, ma è bella perché ti dà adrenalina. Un esordio del genere in uno dei più grandi club del mondo sorprenderebbe tutti“. Il belga poi parlato di Thiago Motta: “Mi dà la fiducia necessario ed è sempre molto diretto, spiegando cosa funziona e cosa no. E poi ci incoraggia a provare, senza esitare: ciò che importa, in caso di errore, è la reazione per riuscirci la seconda volta. Laè una grande famiglia e credo che la competizione sia positiva per crescere“. Infine, un commento a caldo dopo questo primo mese di ‘notorietà’ “Non ero pronto: la mia, preferivo prima.