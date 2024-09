Infermieri in fuga | crisi e caro-affitti in Lombardia crollano le iscrizioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Milano – Domande in calo inper gli esami di ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie nelle università statali. Alla vigilia della data degli esami di ammissione, che si tengono oggi giovedì 5 settembre, l’analisi delleche arriva da Angelo Mastrillo (docente dell’Università di Bologna in Organizzazione delle professioni sanitarie) delinea un quadro che è in linea con il trend dello scorso anno. A livello nazionale, nei 23 corsi di laurea per, fisioterapisti, tecnici sanitari e altre professioni sanitarie delle statali, hanno presentato domanda 58.630 studenti su 33.213 posti a bando (di cui 20714 sono per). Cala in generale il numero delle domande presentate nelle università statali da 61.890 dello scorso anno alle attuali circa 58.630, pari al -5,3%, mentre considerando anche le 8 private il calo è di al -4,2%.