Incidente stradale a Cosenza | lei muore e lui si salva Indagine per omicidio colposo ma la famiglia chiede accertamenti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il fascicolo diè per. La morte su cui la procura diindaga è quella di Ilaria Mirabelli, 38enne cosentina, che ha perso la vita lo scorso 25 agosto in un grave. La donna era alla guida dell’auto uscita di strada sulla statale 18 bis. In auto con lei il compagno. Il cadavere della donna è stato recuperato a una cinquantina di metri dalla macchina; l’uomo ha riportato ferite non gravi. Per ladella donna, come riportano diversi quotidiani locali, sono molti i dubbi. La relazione tra i due era agli sgoccioli, forse già finita per le intemperanze dell’uomo, un 44enne. L’ipotesi di reato “limita lo spazio di manovra della difesa per comprendere quello che è successo il 25 agosto scorso sulla statale 18 bis” ha spiegato l’avvocato dellaMirabelli, Guido Siciliano.