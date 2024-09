Gender Pay Gap la parità di genere stimolo per la crescita economica

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di giovedì 5 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Il raggiungimento delladigarantisce una maggiore competitività per le aziende. A confermarlo è il nuovo studio “Oltre il divario salariale: ladiper lae la competitività delle imprese” realizzato da Arel in collaborazione con JTI Italia e con il supporto dell’Ufficio Studi PwC Italia, e presentato ieri alla Torre PwC di Milano. Lo studio fa una disamina della dissalariale dia livello globale e locale. Anche nel nostro Paese, infatti, ilPay Gap rappresenta una realtà penalizzante nel mondo del lavoro, come emerge dagli ultimi dati: dopo cinque anni dalla laurea, il divario salariale medio mensile a sfavore delle donne nelle discipline STEM è di oltre 200 euro mensili.