FOTO Interruzione idrica ecco dove sono state posizionate le autobotti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 5 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGESESA informa, che questa mattina alle ore 05.00, come da programma,ledi acqua potabile nelle zone stabilite e già comunicate nel comunicato di ieri. Tutti dettagli sull’intervento in programma oggi e le zone interessate dalla chiusura GESESA ricorda i punti di posizionamento: * rione Ferrovia – piazzale antistante il Pala Adua; * rione Libertà – piazza San Modesto; * rione Libertà – via Vitelli (adiacente alla Chiesa della SS. Addolorata); * centro storico – piazza Cardinale Bartolomeo Pacca (piazza Santa Maria); * contrada Pezzapiana – Piazza Basile. Tutte le zone interessate dall’(LEGGI QUI).  L'articololeproviene da Anteprima24.it.