Federico Gatti nel sacco di Thiago Motta e Spalletti | cosa sta succedendo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non direse non ce l'hai Può dirlo, invece, Luciano, perché unce l'ha e non è più il difensore vecchio stampo, tutto grinta e calci, di cui si parlava mesi fa. Quella parte disembra aver lasciato posto a un senso di responsabilità e a una certa qualità con il pallone tra i piedi. Dal punto di vista emotivo, è come se si fosse accorto di avere già 26 anni e di non essere più un giovane in rampa di lancio, o di non esserlo mai stato. Si è preso le responsabilità ancor prima chegliele ufficializzasse con la fascia di capitano. In queste prime giornate, il leader della Juventus è stato lui, su precisa scelta del nuovo allenatore che ha visto impegno profondo negli allenamenti e una svolta a livello mentale.