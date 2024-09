Fantastika torna a sognare Il drago Fyrstan si risveglia e guarda al mondo di Tolkien

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dozza non è famosa solo per essere il borgo con i muri dipinti, ma anche per essere, da dieci anni, la cornice perfetta di una biennale dedicata all’illustrazione fantasy:. Ideata da Ivan Cavini per omaggiare la sua terra dozzese, la kermesse trasforma il borgo in una piccola grande contea, valorizzando l’arte fantasy. Il filo conduttore e tema di quest’anno sarà "La forma del", dedicato alle creature fantastiche protagoniste della tradizione popolare. Per la settima edizione, ci saranno due anteprime e sviluppi collaterali del festival. La prima si terrà a Castel Guelfo domani con l’inaugurazione della mostra "Il fantastico in Emilia Romagna tra scienza e folklore" e l’istallazione artistica del"Il custode dei desideri", progettata da tre giovani designer.