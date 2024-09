Fan di Uomini e Donne sconvolti dall’ex protagonista trasformata dalla chirurgia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2024) In passato è stata uno dei volti di, ma a vederla ora è impossibile riconoscerla. Una trasformazione che, come spesso accade, è da imputare al ricorso dellaestetica. “Eri così bella naturale“, “È un peccato non riuscire ad apprezzare la propria bellezza naturale, l’ho sempre trovata bellissima e quindi mi chiedo perché”, si legge tra i commenti delle foto pubblicate sul suo account social. E sotto ai post dei quotidiani che hanno parlato della su trasformazione i commenti sono tutti dello stesso tenore: “Mamma mia che pena, pensare che era una bella ragazza”, “Mi domando perché”, “Un cartone animato”, “Un manichino di gomma”, “Era una bella ragazza”, “Ma come ci si può rovinare esteticamente in questo modo, lo trovo imbarazzante”, scrivono alcuni utenti su Facebook. “Ma i suoi pacchi”. Affari tuoi, quello che il pubblico non ha notato.