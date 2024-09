Errani Vavassori-Townsend Young oggi in tv | orario canale e diretta streaming US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 5 settembre 2024) Sarae Andrease la vedrà contro Taylore Donaldnella finale di doppio misto degli US, ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. I due azzurri, battendo in due set (6-3 7-5) Tyra Caterina Grant e Aleksandar Kovacevic in semifinale, sono diventati la prima coppia azzurra della storia a conquistare l’ultimo atto di un Major in questa specialità. Ora tra loro ed uno storico titolo c’è un’altra formazione americana, che nel penultimo atto non ha lasciato scampo al tandem formato dall’indonesiana Aldila Sutjiadi e dall’indiano Rohan Bopanna. Saranno gli italiani a partire con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. SEGUI IL LIVE DELLA FINALE PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in campo(giovedì 5 settembre).