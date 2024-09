Dumb Fucks – Tutto tragicamente vero

Leggi tutta la notizia su butac

(Di giovedì 5 settembre 2024) Ci è stato segnalato un testo pubblicato pochi giorni fa sul Substack Cose dal Web, firmato Bianca, il titolo è molto diretto: Stupidi Coglioni, e racconta dei primi passi di Mark Zuckerberg nel mondo dei social. Chi ce l’ha segnalato pensiamo avesse qualche dubbio su fatti raccontati da Bianca, a noi però tocca confermare: Zuckerberg, quando ha aperto Facebook, ha fatto davle affermazioni riportate da Bianca, in particolare chiamando i suoi utenti “”, che potremmo appunto tradurre con “stupidi coglioni” o “stupidi stronzi”. Sia chiaro, non sono (siamo) solo gli utenti di Facebook ad esserlo, ma in generale tutti gli utenti dei social network/media: più materiale condividono, infatti, più contribuiscono sia al successo della piattaforma sia alla profilazione dei propri gusti da parte del social stesso.