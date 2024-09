Diva Futura Giulia Louise Steigerwalt e Barbara Ronchi | Raccontiamo una rivoluzione culturale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 5 settembre 2024) L'immoralità di un paese bigotto, il desiderio, l'amore libero: la regista e la protagonista spiegano cosa c'è dietro al film incentrato sulla factory di Riccardo Schicchi. Presentato in concorso a Venezia 81. Ladi Riccardo Schicchi indi. Ladel sesso che passa attraverso la bellezza, la poesia, il romanticismo di un'idea serpeggiante. Presentato in Concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 81, l'opera seconda dellaè uno spaccato sull'Italia del proibito della moralità, tra sogno e desiderio. Gli Anni Ottanta e Novanta, che tornano a comunicare con un contemporaneo in cui laè solo teorica. "Quello che è successo all'epoca oggi non sarebbe replicabile", ci dice la regista. "Innanzitutto perché viviamo in un mondo dove ci sono anche forme di comunicazione diverse,