Calcio Nella Coppa Toscana di Seconda Categoria Finale pirotecnico tra San Vitale Candia e Carrarese Giovani

(Di giovedì 5 settembre 2024) San2 SAN: Ambrosini, Neri (74’ Borzoni), Vanni, Deda Ardit, Tonazzini, Del Freo, Dell’Amico, Deda Samuele (83’ Grande), Kumanaku (74’ Sparavelli), Pezzetti, Di Benedetti. A disp. Ricci All. Bertelloni.: Magnani, Guidi (65’ Babboni), Pinzuti, Ausili (66’ Pizziconi), Agnesini, Zuccarelli, Manfredi, Arnieri, Micheli, Papi, Dell’Amico. A disp. Ratti, Hamzaral, Scaletti, Ragonesi, De Vizia. All. Maurelli. Arbitro: Siciu di Viareggio. Marcatori: 68’ Micheli (C), 84’ Di Benedetti (S), 85’ Borzoni (S), 89’ Papi (C). MASSA –diè finita con un salomonico pareggio la sfida tra Sancaratterizzata da 4 gol negli ultimi 25’ di gioco. Emozioni, quindi, tutte condensateripresa.