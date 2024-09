Arezzo la mia prima scelta Ogunseye si presenta | Porto esperienza e gol E Santoro sale in regia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 5 settembre 2024) Andrea Lorentini Sono stati i botti dell’ultima settimana di mercato. I quattro volti nuovi che hanno completato e, sulla carta, alzato la qualità media della rosa a disposizione di Troise. Tre su quattro hanno già esordito a Pesaro anche se per il debutto avrebbero preferito una serata differente da quella deludente del Benelli. Roberto, Salvatore, Camillo Tavernelli e Luca Chierico sono statiti ufficialmente alla stampa. Tra loro l’acquisto più atteso è stato quello del centravanti, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Cesena. "è sempre stata una- spiega- quando il direttore mi ha chiamato e fatto capire che voleva chiudere per portarmi qua non è stato difficile accettare. Questa è una piazza di tradizione e blasone.".