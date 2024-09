Allerta meteo per maltempo in Piemonte crolla un ponte nel Torinese

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di giovedì 5 settembre 2024) Piogge e nubifragi continuano a causare danni in Italia, soprattutto nel nord del Paese. All’arancione preannunciata da mercoledì sera per l’area occidentale delsono seguite importanti perturbazioni, fino all’isolamento di alcuni borghi in montagna. Nella zona della Val di Susa e in Val Chisone si registrano allagamenti di strade per lo straripamento di diversi torrenti e corsi d’acqua. A Mattie, un piccolo comune a più di 700 metri d’altezza, è esondato il rio Gerardo. Diverse persone sono state isolate in attesa dei soccorsi alpini e dei vigili del fuoco. Grossi danni nella parte superiore del paese, all’interno della frazione Giordani, dove un masso ha travolto ilcittadino, facendolore. "Stanotte verso le 3 e mezza ero a letto che dormivo e l'ho sentito vibrare.