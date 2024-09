US Open 2024 Frances Tiafoe approda in semifinale Dimitrov si ritira nel quarto set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sarà grande festa made in USA.(n.20 del mondo) si è qualificato per ladegli USe affronterà il connazionale Taylor Fritz. Per la prima volta dal 2005, quando Andre Agassi e Robby Ginepri si incontrarono nel penultimo atto, gli States avranno in questo Major una sfida tutta stelle e strisce. Un risultato storico frutto del successo dicontro Grigor(n.9 del ranking) con il punteggio di 6-3 6-7 (5) 6-3 4-1. Il bulgaro, infatti, è stato costretto al ritiro nelparziale per un problema alla gamba. Nel primo set l’avvio dello statunitense è stato ottimo. Grande aggressività nei suoi colpi, a togliere il tempo a Grigor. Un piano tattico che sortisce i suoi effetti.si salva nel terzo game, cancellando una palla break, ma poi cede nel quinto, investito da alcune risposte dell’americano.