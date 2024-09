Una notte in alpeggio a fare il formaggio con vista sulle trincee della Grande Guerra

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 4 settembre 2024)incon mungitura, lavorazione deldi malga e assaggio di piatti contadini a oltre 1.470 metri d’altezza conlinee “nemiche”, sul Passo di Monte Croce Carnico ecimeCarinzia, Austria. Ma siamo ancora in Italia, a Malga Lavareit, nel comune di Paluzza, per un’esperienza esclusiva a tempo limitato: si puòsoltanto tra metà giugno e settembre, meteo permettendo e a prezzi popolari. Il luogo è incantevole e a dir poco solitario: pascoli, boschi, profumi d’alta montagna e lo scampanellìo di 30 pezzate rosse da latte, di una ventina di manze e una sessantina di capre camosciate alpine. Il regno di Davide Flora. Taverna e baita a Malga Lavareit Malga Lavareit è gestita dalla cooperativa AgriCleusis: dispone di 4 camere per lacon bagni in comune (30? a persona) e di una taverna (conto medio 25?).