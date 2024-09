Ucciso ultrà dell' Inter a Cernusco sul Naviglio Fermato un capo della curva Nord | Mi sono difeso

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 4 settembre 2024) AGI - Omicidio asul, nel Milanese. Antonio Bellocco, 36 anni, vicino alla famiglia di 'Ndrangheta omonima e negli ultimi tempi vicino al tifo organizzato, è stato accoltellato in via Nino Besozzi 2. Il delitto sarebbe maturato in ambienti degli. In manette è finito unnerazzurra, Andrea Beretta. Stando a quanto sta emergendo dall'inchiesta condotta dal pm Paolo Storari, il delitto sarebbe avvenuto nell'auto di Bellocco, una Smart, all'no del parcheggioa palestra Testuga, in cui si stava allenando Berretta. Qui Bellocco avrebbe sparato colpendo all'anca Beretta che a sua volta avrebbe reagito sferrando due coltellate al collo e uccidendo così il 36enne. "Mi ha detto 'mi, mi'. In auto erano due, non è difficile immaginare cosa sia successo.