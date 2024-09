Tutto lo stile di Amadeus

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Con un passato da disc jockey, che nel tempo si è trasformato in una brillante carriera da conduttore televisivo,ha sempre fatto parlare di sé con le sue giacche, oltre che per il suo indiscutibile talento. È infatti dal lontano 2001 che il conduttore ci ha abituato a riconoscerlo con giacche eccentriche e simpatiche, come quella indossata durante Quiz Show - programma televisivo dei primi anni 2000 - decorata con dei punti interrogativi composti da strass. Queste giacche, che nel tempo abbiamo amato e odiato, hanno contribuito a definire loditrasformandosi nel suo marchio di fabbrica.