Turismo intimidazione contro la manager di Enit tagliate le gomme dell’auto Santanché | Inaccettabile

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’amministratore delegato di, l’Ente nazionale per il, Ivana Jelinic, è stato vittima di un atto intimidatorio da parte di ignoti che hanno tagliato ledella sua auto parcheggiata all’interno della sede di Via Marghera. L’episodio è avvenuto ieri. “Dopo la campagna denigratoria ai danni dell’ente e del suo rappresentante legale, si è passata quindi alle minacce. Evidentemente – commenta l’Ente in una nota – il lavoro cheporta avanti con dedizione, professionalità e passione ha toccato delle corde che hanno infastidito chi pensa di poter utilizzare l’ente per esercitare il proprio potere.ed il suo amministratore procederanno per le vie legali con una denunciaignoti. Non ci lasceremo intimidire e continueremo ad andare avanti nel nostro operato per portare sempre più in alto la nostra nazione”.