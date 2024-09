Torna Ammutinamenti Riscoprire il ’qui e ora’ tra danza e arte visiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ha per titolo ‘Controtempo’ la ventiseiesima edizione del Festivalche cerca di immaginare un ritmo diverso, in grado di scardinare abitudini e pratiche consolidate e di entrare con profondità nel presente. A incarnare appieno questo spirito, per esempio, lo spettacolo di Salvo Lombardo ‘Breathing room’ con la performer Sissj Bassani che riflette sull’idea del qui e ora e quello di Chiara Frigo con Marigia Maggipinto, storica interprete del Tanztheater Wuppeltal di Pina Baush, che ha creato un archivio di gesti sulle corde sottili della memoria, in versione anche per bambini. L’appuntamento, a cura dell’associazione Cantieri, è dal 6 al 14 settembre con 40 tra affermati artisti nazionali e internazionali e giovani autori, 28 eventi diffusi in diversi luoghi di Ravenna, tra spazi urbani e non convenzionali e paesaggi naturali, e 11 laboratori aperti al pubblico.