Stefano De Martino non solo ad Affari tuoi Ecco l' altro programma per cui lo ha ingaggiato la Rai

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 4 settembre 2024)sempre più volto di punta della Rai, che lo ha assoldato per undei suoi programmi più seguit Con l'addio di Amadeus alla Rai ildiha visto, a partire da quest'anno, una nuova conduzione, quella dell'ex ballerino di AmiciDe. Nel mentre che il pubblico della rete nazionale si sta probabilmente ancora abituando a questo nuovo volto,arrivare una nuova conferma per il futuro dello showman in televisione. La nuova avventura a Tale e Quale Show Tv Sorrisi e Canzoni ha infatti di recente confermato quella che, fino a pochi giorni fa, era apparsa soltanto come una indiscrezione. Tale e Quale Show, ilcondotto da ormai diversi anni sul primo