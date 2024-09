Sarà aperta un’inchiesta Choc per la tragica fine dell’ex prof Di Natale la Procura attende gli atti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lucca, 4 settembre 2024 – Dolore in città per ladi Patrizia Di, 76 anni, ex insegnante, morta un mese dopo essere stata investita lo scorso 5 agosto da un’auto all’Arancio. Laaprirà un fascicolo per omicidio stradale. La salma è ancora a disposizione della magistratura: da valutare se vi siano anche eventualiili di colpa medica. La Cgil Lucca esprime il suo cordoglio “per la scomparsa di Patrizia Di, compagna dello SPI e grande appassionata di sport. Entrata fin da giovanissima nel mondo dello sport sotto la guida del padre Maurizio,essore di educazione fisica e apprezzato dirigente della Virtus, Patrizia si è subito distinta per i successi raccolti nelle gare di atletica e nelle partite di pallacanestro che disputava con la sua squadra, la AS di Lucca, militante in serie B”.