Sanchez clamoroso! Escluso dalla lista Serie A dall’Udinese | cosa succede

(Di mercoledì 4 settembre 2024), che fin qui non ha giocato neanche un minuto con la maglia dell’Udinese dopo il suo ritorno in Friuli, è stato clamorosamentedellaA. Inizio non facile per l’ex attaccante dell’Inter.– Il ritorno di Alexisall’Udinese, il club che lo ha lanciato nel calcio europeo nel 2008, ha suscitato grande entusiasmo tra i tifosi friulani. A causa di un lungo infortunio, però, l’attaccante cileno non ha ancora avuto l’opportunità di fare il suo debutto in questa nuova avventura e, sorprendentemente, e per questo motivo è statodei giocatori dellaA per il club bianconero., che aveva lasciato l’Inter al termine della scorsa stagione, è rientrato all’Udinese con l’intento di chiudere un cerchio, tornando nel club dove è esploso a livello internazionale.