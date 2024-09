Salerno prima storica della Marella Voyager alla Stazione Marittima

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Questa mattina, la nave da crocieraha fatto il suo primo ingresso nellaZaha Hadid di, segnando un momento storico per il terminal salernitano. A bordonave, lunga 234 metri e larga 32, c’erano 1.895 passeggeri, prevalentemente britannici, e 789 membri dell’equipaggio. La, parteflottacompagnia ingleseCruises (gruppo Tui Cruises), accompagna i suoi passeggeri in un tour delle meraviglie del Mediterraneo. Nonostante sia stata costruitafine degli anni ’90, è stata recentemente sottoposta a un completo restyling, inclusa la nuova denominazione. La nave ha salpato da Palma de Mallorca qualche giorno fa, per poi approdare a