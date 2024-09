Roma due piccoli draghi a Via della Conciliazione | sai cosa ci fanno lì?

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è una citta senza tempo, da tutti conosciuta come eterna, con tanti luoghi unici e ricchi di storia, cultura e tradizione. Ogni viuzza, vicolo ed edificio ha qualda raccontare ed ogni giorno migliaia di turisti si innamoranosua bellezza. Tanti i particolari ancora sconosciuti e aneddoti come il fatto dei duein via, sapetecilì? Scopriamolo insieme., la storia dei duea viaIn viasono site due fontane caratterizzate da due. Esse sono legate al progetto di costruzione del palazzo dei Penitenzieri in Borgo Vecchio e componevano il gruppo di monumenti predisposti da Papa Paolo V Borghese. Il pontefice decise di realizzare tale progetto per testimoniare la sua presenza esua famiglia.