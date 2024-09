Primo distributore carburanti a marchio Conad a Bologna | ecco come ottenere gli sconti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Ottime notizie per tutti gli automobilisti: adiacente al Centro commerciale Via Larga, in via Gazzoni, apre giovedì 5 settembre la nuova stazione di rifornimento carburanteSelf 24h. Si tratta delnella città died erogherà benzina, gasolio e metano, oltre a fornire il servizio di ricarica delle auto elettriche tramite un’apposita colonnina. L’impianto potrà rifornire 6 autovetture in contemporanea, è caratterizzato dalla modalità di rifornimento self-service sempre con prepagamento, compresa l’erogazione del prodotto metano: ilsarà presidiato da un operatore che fornirà assistenza ai clienti con orario continuato da lunedì alla domenica dalle 7 alle 20.