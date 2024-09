Pochi volontari e troppi iscritti Pedibus in crisi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Un servizio tra i più apprezzati, con oltre 100. Ormai da anni, a Cerro al Lambro, ilfa registrare un alto indice di gradimento tra gli studenti della primaria di Riozzo e le loro famiglie. "Ma senza un numero adeguato di, ci troviamo costretti a respingere le nuove iscrizioni", fa sapere il Comune, che lancia un appello per infoltire il numero degli accompagnatori. Per l’anno scolastico ormai alle porte "chiediamo alla cittadinanza lo sforzo, per chi può, di mettere a disposizione alcune ore settimanali del proprio tempo per rinforzare il gruppo degli accompagnatori adulti – spiegano dall’ente locale –. Non è necessario un impegno quotidiano. Quello che occorre è mantenere il rapporto tra fruitori del servizio e accompagnatori entro parametri di sicurezza e prudenza".