Per rafforzare l' assegno unico non servono più soldi ma correre con il Pnrr

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’e universale per i figli è stata una delle politiche di maggior impatto degli ultimi anni, ci ha messo più di sei anni di gestazione prima di essere messo in funzione, nessuna meraviglia che sia molto difficile da cambiare. Non perché sia perfetto, anzi ci sono molte cose che possono essere migliorate, ma non sono quelle che intende Giorgia Meloni. È utile riperle tappe di una così lunga gestazione. La discussione inizia nel 2015: la preoccupazione fondamentale erale politiche per la famiglia perché l’Italia spendeva molto meno dei nostri vicini europei e soprattutto mettere ordine a una pletora di politiche diverse che cambiavano di anno in anno. Ai tempi c’erano il bonus bebè, il bonus per il terzo figlio, il bonus baby sitter e altre misure.