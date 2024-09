Pattinaggio Piergigli e Sorcionovo ai Mondiali in Italia

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 4 settembre 2024) I due portacolori del Luna Spors Academy in gara in Abruzzo dal 13 al 20 settembre SENIGALLIA, 4 Settembre 2024 – Alessioed Alicedella LunA Sports Academy convocati dal settore Corsa della Fisr al World Skate Games. Il Mondiale deidi tutti gli sport su rotelle. 12 discipline in un turbinio di emozioni mozzafiato, per l’evento internazionale in scena dal 6 al 22 settembre. Un vero e proprio spettacolo per migliaia di appassionati. Un festival dei giovani, dello sport e dell’intrattenimento. Dopo il grandissimo successo del 2022 in terra argentina, per la prima volta l’ospiterà la quarta edizione dei World Skate Games, organizzata da FISR e World Skate.