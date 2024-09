One to One | il documentario su John e Yoko al Festival del CInema

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Life&People.it La già fittissima produzione documentaristica beatlesiana si è appena arricchita di un nuovo episodio: si tratta di One to One:, diretto da Kevin McDonald e Sam Rice Edwards. Prodotto, tra gli altri, anche da Brad Pitt, ilcon protagonistiLennon eOno è stato presentato fuori concorso alla 81esima edizione deldeldi Venezia. Il progetto (già in odore di candidatura agli Oscar, secondo molti esperti) è senza dubbio tra i più attesi nella relativa categoria di appartenenza, pronto a stupire per l’ennesima volta seguaci incalliti e semplici curiosi da tutto il mondo con nuovissimi dettagli e momenti intimi estratti dalla vita della star couple più famosa del ‘900.