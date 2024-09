Modena Verso Cesena la sosta fa ben sperare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La. Benedetta o maledetta? Per il, almeno per quel che riguarda gli ultimi due campionati, ovvero quelli da quando i canarini so no rientrati tra i cadetti, il primo dei due aggettivi sembra calzare meglio. Nel senso che nelle stagioni prese in considerazione i gialli, dopo le soste (non abbiamo considerato quella tradizionale delle feste, a cavallo tra fine ed inizio anno) dovute al calendario delle varie nazionali, al rientro in campo non hanno mai perso. Partiamo dal torneo 2022/23, con Attilio Tesser in panchina: dopo la prima, l’1 ottobre 2022 i gialli tornarono in campo battendo la Reggina di Pippo Inzaghi per 1 a 0, rete di Davide Diaw; altro successo il 26 novembre dello stesso anno, con l’impresa corsara a Parma grazie a Falcinelli e Bonfanti che firmarono le marcature che valsero l’1 a 2 del Tardini.