Maltempo rinviato il tradizionale appuntamento con il Torrino d' oro

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Firenze, 4 settembre 2024 - E' stata rinviata causal'edizione 2024 deld’oro, ilevento che ogni anno raduna in piazza del Cestello quasi duemila persone per una cena sotto le stelle e la consegna dei premi. La decisione è stata presa dopo l'emissione dell'allerta gialla per la pioggia e il rischio di forti temporali che interesserà il Comune di Firenze dalle 6 alle 24 di domani, giovedì 5 settembre. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni. Questo anno a essere premiati la direttrice de La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Qn Agnese Pini, l’oro olimpico di volley femminile e opposta della Savino Del Bene Volley Ekaterina Antropova, il giornalista de La7 Corrado Formigli, l’Asp Montedomini, il Teatro di Cestello, la Compagnia dei Babbo Natle e l’azienda sandifredianina Allegri&Allegri.