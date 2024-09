Maltempo a Milano in serata previsto l’arrivo di temporali e forte vento | come cambia il meteo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Dalladi mercoledì 4 settembre aun brusco cambio del, con l’inizio diche andranno a intensificarsi nelle ore successive fino alle forti piogge previste per la giornata di giovedì 5 dicembre. Dopo Roma, anche nel capoluogo lombardo è atteso un violento acquazzone accompagnato da forti raffiche di, un nubifragio settembrino che spazzerà via l’estate. Con le piogge si abbasseranno infatti anche le temperature, con la massima che non supererà i 23 gradi. Il peggioramento delle condizionirologiche sarà causata daldal nord-ovest di un ciclone nord-atlantico che porterà con sé precipitazioni superiori ai 150 mm in 24 ore tra Lombardia e Piemonte, e non si escludono accumuli superiori alla pioggia caduta in tutta l’estate su alcune di queste zone del Paese.