Le tensioni non sono ancora alle spalle | Jannik Sinner la rivelazione di Elena Pero

(Di mercoledì 4 settembre 2024)è la “voce” di Sky che ci ha accompagnato in questi anni commentando la consacrazione di. Le chiediamo se quella con Medvedev sarà una sorte di finale anticipata: «No. Per la qualità del tennis che esprimeranno sarà una bella sfida ma stiamo sempre parlando di un quarto. Di certo l'uscita anticipata dal torneo di Alcaraz e Djokovic ha sorpreso».si è liberato a fatica di Tommy Paul, l'altra notte. Ma è stato freddo nei tie-break. Segno di grande sicurezza? «Nei primi set ha faticato a carburare ma la freschezza e la forza mentale che ha messo nei momenti decisivistati indicativi». Medvedev invece ha quasi umiliato il portoghese Borges: un indizio che sta sta meglio il russo? «Il valore di Borges che è numero 34 del mondo non è quello di Paul, ma la dimostrazione di cattiveria di Medvedev è stata impressionante».