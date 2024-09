Lampedusa si capovolge barcone carico di migranti | 21 dispersi tra cui 3 bambini

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nuova immane tragedia al largo di: undisi è capovolto. Sono 21 itra cui 3. Ilsarebbe partito da Sabratha, in Libia, lo scorso 1 settembre con 28 persone a bordo. Dopo un giorni di navigazione, per cause in corso di accertamento, il natante in legno si sarebbe capovolto più volte. La guardia costiera ha quindi soccorso 7 siriani che si trovavano sull’imbarcazione capovolta. Mancherebbero dunque all’appello 21 persone, fra cui tre. I superstiti, che nel capovolgimento delavrebbero perso i telefoni cellulari, sono stati soccorsi e sbarcati sul molo Favarolo del porto die sono già stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola., sidi(ANSA FOTO) – cityrumors.