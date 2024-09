Investita da un’auto al viale Mellusi anziana trasportata in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn'è stataalinal San Pio nella tarda mattinata di oggi. Per cause in corso di accertamento una Polo, condotta da una 71enne, ha investito la donna che sopraggiungeva in prossimità di un attraversamento pedonale. E' stato necessario quindi il trasporto al nosocomio sannita. Le condizioni dell'non sarebbero gravi. Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi.