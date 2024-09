Intervento per Samantha De Grenet in sala operatoria con la vip della tv | cosa le è successo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Desi è dovuta sottoporre a unchirurgico a causa di un problema al menisco. La showgirl è stata operata alla clinica Paideia di Roma sotto le cure dell’ortopedico Stefano Lovati, specialista in chirurgia protesica e artroscopica. Durante questo delicato momento, non è stata sola: al suo fianco c’erano il marito Luca Barbato e la sua amica di lunga data, Elenoire Casalegno, che ha saputo portare un po’ di leggerezza e allegria in clinica. Prima di entrare in, Elenoire Casalegno ha improvvisato un piccolo sketch per distrarre e far sorridere, fingendosi un medico. “Vita da Sole: io come l’allegro chirurgo, lei, un po’ meno allegra come mia paziente. La mia Sola preferita fa la revisione al menisco. Dajeeeeee Samy! Ti voglio bene”, ha scritto Elenoire su Instagram, dimostrando il suo affetto e sostegno alla 53enne.