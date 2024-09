Insegue una donna dopo la lite in strada poi spara all’auto e colpisce una bambina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Macerata, 4 settembre 2024 –e minaccia unacon un fucile da soft air, esplodendo dei colpi che colpiscono unadi 8 anni. È la conseguenza di unaper motivi legati alla circolazionele, accaduta a una 36enne abitante a Macerata e a sua nipote di 8 anni. Lae la, venerdì scorso,aver trascorso il pomeriggio in giro per il centro commerciale di Corridonia, decidono di fare ritorno a casa e risalgono sulla Fiat Punto con la quale erano giunte. Stanno per uscire dal parcheggio quando la, non avvedendosi del sopraggiungere di una Citroen C3, viene avvisata con una lunga “strombazzata”. Il comportamento poco garbato non è gradito allacosì nasce un diverbio che non si esaurisce lì: dalle parole ai fatti e la 36enne viene inseguita fino al distributore di Sforzacosta dove nel frattempo si è fermata per fare rifornimento.