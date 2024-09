Inferno sulla statale terribile incidente stradale | un morto e feriti Strada chiusa al traffico

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

Incidente nel pomeriggio di oggi, 4 settembre, nel comune di Isola di Capo Rizzuto. Una ragazzo è morto. La vittima è Luigi Scumaci un ragazzo di 23 anni di Botricello, che era alla guida di una Fiat 600 che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con una Audi Q5 a bordo della quale c'erano due persone originarie di Matera che stavano andando a Crotone per turismo. Ancora da stabilire le dinamiche dell'incidente su cui sta procedendo la Polizia Stradale della Questura di Crotone. Al momento dell'impatto, a quanto si apprende dai media locali, su quel tratto di strada, stava piovendo. Particolarmente drammatico l'impatto: la Fiat si sarebbe capottata e il 23enne scaraventato fuori dall'abitacolo.