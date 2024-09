Ian McKellen interpreterà Gandalf nei sequel de Il Signore degli Anelli? L’attore | E’ meglio che si sbrighino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Che Il, la fortunata trilogia che da due decenni appassiona milioni di fan, stia tornando con due nuovi film in uscita nel 2026 era cosa risaputa. Anche perché la Warner Bros. Discovery aveva annunciato ilo scorso maggio, specificando anche il ritorno di Andy Serkis come regista e attore. Quello che, invece, non era ancora noto era la presenza del personaggio di, interpretato da Ian85enne, però, sarebbe stato contattato dalla produzione per riprendere i panni dello storico protagonista della trilogia diretta da Peter Jackson. “L’entusiasmo per Ilnon mostra segni di cedimento Non posso dirvi altro. Mi è appena stato detto che ci saranno più film esarà coinvolto, sperano che lo interpreterò”, ha spiegatoa The Big Issue, scatenando così l’entusiasmo di milioni di fan sparsi per il mondo.