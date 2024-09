Giussano morto il dentista Diego Lops dopo l’incidente con il quad

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024)(Monza), 4 settembre 2024 – Hanno dovuto alzare bandiera bianca, i medici dell'ospedale Niguarda di Milano, che da sabato pomeriggio stavano cercando di salvare in tutti i modi, il 49 anni, residente a, rimasto vittima di un terribile incidente stradale con il suo, insieme alla compagna di due anni più giovane, rimasta ferita in modo più lieve. L'uomo è deceduto: troppo seri i traumi alla testa. Non è bastata il delicatissimo intervento chirurgico al quale era stato sottoposto. Una tragedia che sconvolge famigliari, amici e i colleghi italiani e stranieri:, infatti, era undi fama internazionale, con studi a Milano e a Desio. I famigliari, adesso, hanno dato il via libera per l'espianto degli organi.