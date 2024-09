Etichette sulle fake news | un' alternativa al fact-checking

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nella lotta contro la diffusione della disinformazione, specialmente per mezzo di internet, uno dei dati cruciali riguarda l’efficacia delle varie misure adottate per il contrasto. Fra queste misure, una delle più utilizzate da diverse piattaforme social e da diversi distributori di contenuti è l’etichettatura dei contenuti sospetti in modo da evidenziarne l’inaffidabilità. A valle della valutazione da parte di cosiddetti “-checker”, volontari o professionisti che verificano l’affidabilità innanzitutto delle fonti di una certa notizia ed in secondo luogo la coerenza generale del contenuto, piattaforme come Facebook possono decidere che, invece di rimuovere un dato testo, sia meglio etichettarlo chiaramente come sospetto o fraudolento o falso.