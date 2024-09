Elle MacPherson sul cancro curato con metodi non tradizionali | facciamo chiarezza

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Sono destinate a far discutere le parole della ex modella, un tempo soprannominata “the body”, che, nel suo libro di memorie Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself, ha raccontato di aver combattutto contro unal seno negli ultimi sette anni e di aver scelto di adottare un approccio olistico alla malattia, andando contro il consiglio di ben 32 medici e della famiglia. Le teorie di chi rifiuta iper contrastare i tumori sono state più volte, in passato, oggetto di pesanti critiche dal mondo medico e scientifico, e anche la stampa si è più volte occupata di approfondire la tematica per non creare confusione e fare disinformazione, basti pensare ai famosi servizi della compianta Nadia Toffa sulle parole dell’attrice Eleonora Brigliadori.