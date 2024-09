Dax Harwood | I miei progetti per quando avrò finito di lottare sono già in movimento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non tutti i wrestler reagiscono ugualmente all’avvicinarsi del giorno del ritiro. Molti grandi ritiri nella storia del wrestling sirivelati aleatori, in quanto gli atleti molto spessotornati sui loro passi. Batista ha recentemente dichiarato di sentire moltissimo la mancanza del wrestling ma, ciononostante, non è comunque intenzionato a tornare sul ring. C’è chi, invece, ha già un piano per il ritiro; fra questi c’è Dax. Giocare d’anticipo In un recente Q&A sulla sua pagina Instagram, Dax ha parlato del suo futuro, rivelando di avere già dei piani ben precisi: “Allora, ipiani dopo aversul ringgià in. Non so quanto posso dirvi. Ma posso dirvi che c’è già un ring, c’è già un edificio, c’è già l’attrezzatura e l’idea è quella di aprire una scuola di wrestling con treamici.