Contro la peer review e il consenso totale

(Di mercoledì 4 settembre 2024) “Se fosse stato per lenon avremmo avuto né Colombo né Galileo”. Leggo questo aforisma nel nuovo libro di Marco Lanterna e subito dopo mi cade l’occhio su un vecchio articolo di Wired: “Il 100 per cento degli scienziati crede che il cambiamento climatico sia dovuto agli esseri umani”. Sottotitolo: “C’ènella comunità scientifica, racconta uno studio su 11 mila articoli sul clima pubblicati in riviste sottoposte a”. Ecco, la letteratura serve anche a questo, a fuggire dal “”. Lanterna insiste: “Dilettantismo. Parola, tipica dello specialismo, simile alla pisciatina di cane per marcare il territorio. Einstein era impiegato all’ufficio brevetti, quando concepì la Relatività ristretta”. Si intuisce che l’autore è un pensatore privato, senza cattedra, come Sossio Giametta di cui fu privato discepolo.