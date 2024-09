Cinema e creatività | terza giornata al Garofano Rosso Film Festival 2024

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ladelpromette di regalare più di un appuntamento culturale da non perdere. Mercoledì 4 settembre, infatti, si apre con un talk alle 18:30 nella suggestiva Piazza Luigi Libertini. Protagonista, il cantautore Setack, fresco vincitore della Targa Tencoper il miglior album in dialetto. Alle 21:00, poi, il Music Video Contest accende la serata, celebrando la fusione tra musica e immagini. A seguire, la piazza si trasformerà in unall’aperto per la proiezione di una serie di cortometraggi selezionati di giovani registi emergenti. I cortometraggi della serata La rassegnatografica inizia con Forme, corto italiano di Mattia Pezzimenti che esplora le sfaccettature dell’esistenza umana attraverso una narrazione visiva ricca di simbolismo.