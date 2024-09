Ciclismo Vuelta 2024 | nessuna frattura per Van Aert dopo la caduta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Wout Vannon ha riportato fratture nelladi ieri, che lo ha costretto a ritirarsi dallaa Espana. Lo fa sapere il Team Vima Lease a Bike con un aggiornamento sulle condizioni del corridore belga ieri nella sedicesima tappa in un tratto di discesa. La nota del suo team ha poi aggiunto: “Il tre volte vincitore di tappa ha dovuto ritirarsi a causa di un forte dolore al ginocchio causato da una ferita profonda, che richiede cure intensive. Wout tornerà in Belgio per continuare la sua convalescenza“. Il fuoriclasse belga indossava la maglia verde della classifica a punti ed era in corsa per un’incredibile doppietta con la maglia a pois di miglior scalatore.per VanlaSportFace.