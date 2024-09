Ciclismo Giro del Valdarno l’inglese Mein senza rivali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Scatenato e irresistibile il venticinquenne inglese Thomasche dopo 50 chilometri di fuga si è aggiudicato il 46°del, classica nazionale per élite e under 23 organizzata dalla Figline Bike. Prima del via un minuto di silenzio nel ricordo del ventunenne abruzzese Simone Roganti morto durante lo scorso fine settimana a seguito di un improvviso malore. Il vincitore è apparso in splendide condizioni di forma, al terzo successo nel 2024 in quanto prima delle due gare vinte in Toscana si era imposto in una gara in Belgio. La sua travolgente azione è iniziata quasi alla conclusione del quinto degli otto giri di 16 km e 200 metri comprendenti l’impegnativa salita del Camping Girasole. Un allungo quello die via in solitaria mentre alle spalle gli inseguitori facevano di tutto per acciuffarlo ma la sua azione era incontenibile.