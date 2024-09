Causa vinta dopo 22 anni La Provincia non deve risarcire

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Nessun risarcimento al raggruppamento di imprese concessionarie dell’impianto di trattamento rifiuti di Visano: ladi Brescia vince la battaglia legale contro la Vstr. Il Tribunale di Brescia ha accolto la difesa della, assistita da Alessandro Benussi, repingendo la domanda di risarcimento per 71,4 milioni di euro. La sentenza rappresenta un primo punto fermo nella lunghissima diatriba relativa alla gestione dell’impianto di trattamento e depurazione sito nel Comune di Visano, che è stato oggetto di un contenzioso tra le parti a partire dal 2002, quando il gip presso la Procura della Repubblica di Brescia aveva autorizzato il sequestro preventivo dell’impianto per il superamento dei limiti tabellari dello scarico in corpo idrico.